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Россия предложила США договориться о невмешательстве в дела друг друга

Ещё один вариант налаживания отношений — восстановить каналы диалога по предотвращению хакерских атак.

23 апреля 2021, 01:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия предлагает Соединённым Штатам дать друг другу гарантии невмешательства во внутренние дела. Об этом рассказали в МИД РФ, комментируя ситуацию в сфере киберугроз.

Как сообщает РИА "Новости", там отметили, что первым шагом Вашингтона мог бы стать ответ на предложение восстановить российско-американский диалог в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Такой призыв был изложен в заявлении президента РФ от 25 сентября 2020 года.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга", — пояснили в МИД РФ.

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Также Москва предлагает заключить глобальную договорённость о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.

Ранее Лайф рассказывал, что западные аналитики сочли ограниченным влияние новых санкций США на Россию. По их мнению, ограничения лишат Правительство РФ гибкости финансирования и вариантов бюджетной политики, но серьёзных проблем не создадут.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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