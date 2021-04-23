На Украине попросили Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Израильский премьер подходит на роль посредника, поскольку у него хорошие отношения как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, отметил посол Незалежной в Тель-Авиве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © EPA / ТАСС
Украина обратилась с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. Об этом заявил посол страны в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.
"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать всё, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", — сказал украинский дипломат в эфире телеканала i24news.
Корнийчук уточнил, что израильский премьер подходит на роль посредника, поскольку у него хорошие отношения как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно Киев направил Нетаньяху данное предложение, дипломат не сказал, однако известно, что накануне премьер Израиля адресовал Зеленскому письмо, в котором выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.
В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.
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