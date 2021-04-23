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В Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Чёрного моря

Там считают, что это служит поводом для нарушения международных норм и ведёт к дестабилизации отношений.

23 апреля 2021, 12:55
<p>Вид на утёсы в Чёрном море близ Крыма. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Вид на утёсы в Чёрном море близ Крыма. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

России стоит пересмотреть решение о закрытии части акватории Чёрного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Чёрного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над Крымом является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", — сказал он в беседе с ТАСС.

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Напомним, что с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря. В зону ограничений полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод. А в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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