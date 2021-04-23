Захарова назвала экзистенциальным для Германии проект "Северный поток – 2"

Проект прокладки трубопровода "Северный поток – 2", вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный", — сказала она в интервью RT на немецком.

"В связи с этим нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединённых Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?" — подытожила Захарова.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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