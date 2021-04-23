Навальный завершает голодовку

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку по совету своих врачей. Такой пост появился в пятницу в его Instagram. Блогер признался, что его побудили к этому слова медиков об угрозе смерти якобы из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Навальный уточнил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему делают исследования и анализы и знакомят с их результатами. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также сообщала, что Навального посещали врачи, которые пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет. Но вот у Навального иное мнение.



"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить", — добавил он в своём блоге.

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