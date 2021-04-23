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Навальный завершает голодовку

По словам оппозиционера, он решил прислушаться к словам медиков об угрозе для его здоровья в случае дальнейшего отказа от пищи.

23 апреля 2021, 12:38
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку по совету своих врачей. Такой пост появился в пятницу в его Instagram. Блогер признался, что его побудили к этому слова медиков об угрозе смерти якобы из-за имеющихся проблем со здоровьем.

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Навальный уточнил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему делают исследования и анализы и знакомят с их результатами. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также сообщала, что Навального посещали врачи, которые пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет. Но вот у Навального иное мнение.


"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить", — добавил он в своём блоге.

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Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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