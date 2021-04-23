Россия и Чехия сократят штат своих посольств до семи дипломатов

К 31 мая число сотрудников России и Чехии в посольствах обеих стран сократится до семи дипломатов. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

"У обеих сторон [к 31 мая] останется по семь дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", — отметили в МИД.

Посольство Чехии в Москве, таким образом, поредеет на 16 дипломатов, четырёх административно-технических сотрудников и 91 на месте принятого сотрудника. В МИД подчеркнули, что причиной такой реакции стало поведение Праги.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

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