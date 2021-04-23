"Предложили взять маленькую птичку": Юрий Антонов рассказал, как чуть не завёл дома страуса

Российский певец и композитор Юрий Антонов рассказал журналистам, что недавно ему пришлось отказаться от настоящего страуса. Как сообщает издание "Дни.ру", сейчас народный артист России живёт один, но при этом содержит более 70 животных.

За свою жизнь Антонов был женат трижды. Сейчас первая его супруга — в Нью-Йорке, вторая — в Загребе, третья — в Париже. Сам же композитор остался в России и завёл на своём загородном участке, как он сам рассказывает, 40 кошек, 17 собак, 20 белок и одного петуха.

"Недавно мне позвонил администратор и предложил взять маленькую птичку. Мол, это ещё ребёнок! А потом сообщил, что это страусёнок. Я категорически отказался, потому что знаю, что вырастает он под два метра. У меня нет возможности содержать такую птичку", — рассказал музыкант.

Антонов добавил, что в своём загородном доме он живёт на постоянной основе. Это не дача, объяснил композитор. Необходимость в участке возникла в связи с тем, что артист привык к чистому воздуху и даже на мероприятиях не может проводить более 15–20 минут.

Как сообщал Лайф, в январе прошлого года Юрия Антонова экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция на колене прошла успешно.

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