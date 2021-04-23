Польша оставила за собой право ответа на высылку дипломатов из России

Министерство иностранных дел Польши оставляет за собой право реакции на высылку своих дипломатов из России. Об этом заявил замглавы министерства Шимон Шинковский вель Сенк.

"Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее. Мы это зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию", — сообщил он журналистам.