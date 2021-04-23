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Польша оставила за собой право ответа на высылку дипломатов из России

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата пятерых сотрудников польского диппредставительства.

23 апреля 2021, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Министерство иностранных дел Польши оставляет за собой право реакции на высылку своих дипломатов из России. Об этом заявил замглавы министерства Шимон Шинковский вель Сенк.

"Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее. Мы это зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию", — сообщил он журналистам.

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Напомним, в середине апреля Польша внесла в чёрный список трёх сотрудников российского посольства. По данным дипломатических источников, это было связано с введением США новых санкций в отношении России. В ответ на действия Польши российский МИД объявил персонами нон грата пятерых польских дипломатов.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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