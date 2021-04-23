МИД РФ объявил персонами нон грата пятерых сотрудников Посольства Польши. Они должны покинуть территорию РФ до 15 мая.

"23 апреля в МИД России был вызван посол Польши в Москве К.Краевский, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников Посольства Российской Федерации в Республике Польша persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединёнными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что это стало очередным подтверждением сознательного курса Варшавы на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений. В МИД подчеркнули, что за последние годы стараниями польских властей контакты с РФ оказались фактически заморожены.

"Развёрнута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", — добавили в дипведомстве.

Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".

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