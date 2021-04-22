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Категорий: 18

Что пишут чешские и европейские СМИ о дипломатическом скандале с Россией

Сенат Чехии предложил сократить численность Посольства России в Праге до одного человека. За постановление проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствовавших. Представители верхней палаты парламента также потребовали от правительства опубликовать открытую часть доклада о взрывах, устроенных якобы российскими разведчиками Петровым и Башировым.

22 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Своеобразно реагирует на события местная пресса: издания не интересует отсутствие доказательств участия России во взрывах. Большинство из них начали охоту на ведьм в чешском правительстве, выискивая чиновников, симпатизирующих нашей стране.

После недавнего "размена послов", когда Чехия выслала из Праги 18 российских дипломатов, а Москва — 20 чешских, в Посольстве Чехии в России осталось всего пять сотрудников. Однако Прага не хочет останавливаться на достигнутом и собирается выслать ещё 60 российских дипломатов. Российский МИД полагает, что такое решение неконструктивно, так как посольства России и Чехии комплектуются разными способами. В отличие от Праги, Москва не нанимает на хозяйственные работы местных граждан.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Более того, России поставили ультиматум. Глава чешского МИДа Якуб Кулганек заявил, что в случае если Россия 22 апреля не вернёт обратно выдворенных сотрудников чешского посольства, то Прага примет ещё одно решение, передаёт издание Lidovky. Отмечается, что до высылки в российском посольстве работало всего около 120 человек, в том числе 43 дипломата.

Учитывая разницу в размерах наших посольств, высылка 18 российских дипломатов не поставит под угрозу нормальное функционирование российского посольства в Праге. Однако ответная реакция российской стороны — высылка 20 наших дипломатов, включая заместителя посла, — была несоразмерной и де-факто парализовала работу нашего посольства, — приводит издание слова Кулганека.

Россия устами Марии Захаровой предложила приберечь ультиматумы для общения внутри блока НАТО.

В конечном итоге Прага приняла решение уравнять количество чешских и российских дипломатов, сообщив, что до конца мая около 70 сотрудников российского посольства должны будут покинуть страну.

Вчера я сказал послу, что, если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства... в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения, сказал министр.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Разумеется, данное событие не осталось незамеченным в европейских СМИ. Так, чешское издание iDnes публикует интервью заместителя министра иностранных дел Чехии по вопросам безопасности и многосторонних отношений Мартина Повейшила. Чиновник как может успокаивает рядовых чехов, утверждая, что данная проблема может коснуться только граждан Чехии, которые оказались в России. Ситуация, по мнению Повейшила, схожа с тем, что происходило в отношениях России и Великобритании в 2018 году.

Действительно, между ситуациями в Великобритании и Чешской Республике есть общее — и не только потому, что фигуранты одни и те же, — отметил чиновник.

При этом, по мнению шведского издания Dagens Nyheter, 2021-й — худший год в отношениях между Россией и Чехией с весны 1968-го. Чуть больше недели назад, отмечает газета, между странами господствовало полное взаимопонимание, Чехия даже собиралась закупить вакцину "Спутник V". Шли переговоры о том, чтобы Россия построила АЭС, но всё изменилось. После того как премьер-министр Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек (Jan Hamáček) сообщили, что за взрывом склада боеприпасов, произошедшим семь лет назад, стоит Россия, все контакты прекратились. Автор статьи, к своему несчастью, вопросом, а почему прямо сейчас это стало известно, не задаётся, видимо, полагая, что всё произошло само собой.

В 2014 году в этом инциденте обвинили владельцев оружейного склада. А сейчас это просто солидарность с США и Польшей, которая выслала российских дипломатов, — пишет пользователь Интернета Dashti Yahia.

Несмотря на бравые рапорты заместителя министра, безоблачной назвать такую ситуацию сложно. Чешское издание iHNed пишет о возможных проблемах, которые могут коснуться чешского бизнеса в России. Несмотря на то что Россия играет не очень большую роль для чешского экспорта, всего 99 миллиардов крон (около 4,5 миллиарда долларов), что примерно сопоставимо с поставками в Бельгию, отдельные виды бизнеса завязаны на торговлю с Россией.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В качестве примера издание напоминает про российский рынок, который является ключевым для производителя турбовинтовых самолётов L-410. Почти все выпущенные в нынешнем году экземпляры — 13 штук — были поставлены в нашу страну. Как уточнила директор завода Илона Плшкова, для предприятия, где работают более тысячи человек, крайне важно иметь дружеские отношения с Россией, так как любой политический казус влияет на возможность отправить самолёт заказчику и провести сервисное обслуживание.

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Андрей Бабиш поначалу попытался отыграть ситуацию, сделав заявление, что Россия не нападала на Чехию, а вот преступление её агентов, преследовавших болгарского оружейника на территории Чехии, недопустимо.

Однако местная пресса встретила с непониманием такие слова. Издание Aktuálně осудило премьер-министра и посчитало, что иначе как предательством такое поведение не назовешь. Журналисты выдвинули версию, что ранее Андрей Бабиш якобы являлся агентом КГБ. Непрерывно обругивая Бабиша и других сторонников добрых отношений с Россией, автор статьи в конце проговаривается, давая понять, что на самом деле нужно чешским русофобам: "На пресс-конференции в понедельник министр Аренбергер также ответил на вопрос о том, как будет обстоять дело с вакциной Sputnik V. Он дважды повторил, что Минздрав занимает "нейтральную позицию" по отношению к "Спутнику". Конечно, Аренбергер находится в правительстве из-за "Спутника", поэтому Земан и назначил его, он ещё один правительственный трус. О "Спутнике" не может быть и речи. Только дурак мог привезти его сюда".

Нельзя сказать, что общее мнение чешских СМИ как-то однотипно. Есть издания, которые искренне задаются вопросом, зачем России это было делать. Политолог Петр Друлак на страницах журнала Argument рассуждает о том, а есть ли вообще какие-то вразумительные доказательства того, что это сделала Россия. И если есть, то отчего следствие семь лет назад не нашло их?

Доступная общественности информация вызывает обоснованные подозрения. Российские агенты в тот момент интересовались объектом, но неясно, удалось ли им там побывать и что они там могли делать… Нам нужно знать больше. Есть ли возможности получить подобную информацию? Или мы действуем, исходя исключительно из подозрений, которые не будут подкреплены никакими доказательствами?задаётся вопросом политолог.

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Вывод Дурлака достаточно очевидный, в сложной ситуации чешские политики повели себя так, как этого от них ждали их кураторы из-за океана, а премьер-министр Андрей Бабиш "сможет гордо и уверенно остаться на посту руководителя, имеющего самые блестящие рекомендации из Вашингтона".

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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