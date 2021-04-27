Новый Чернобыль, или Тихая смерть: к чему может привести переход Украины на новейшие ядерные реакторы

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил, что Украина будет заниматься развитием технологий малых атомных реакторов. По словам Зеленского, это необходимо для обеспечения страны электроэнергией. — Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику, — заявил глава страны.

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Зеленский добавил, что для развития атомной энергетики в отрасли начнётся переход на новые модульные ядерные реакторы, прежде всего SMR-160, с последующей локализацией производства внутри республики. Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские атомщики имеют передовой опыт в сфере безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации, которым они могут поделится с МАГАТЭ.

С большой долей вероятности локализация производства на Украине невозможна, считает глава фонда "Основание" Алексей Анпилогов, ранее — в 2000-е годы — работавший специалистом на Ровенской АЭС. По его мнению, в стране ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.

— Локализация относится к сложным вопросам атомной промышленности. В ней используются как особые, сертифицированные металлы, так и трубы. Нужна крайне высокая культура производства, а вопрос кадров на Украине давно уже стоит открыто. Впрочем, с инвестициями там проблемы. Сегодня технологии малых реакторов осваивают лишь мировые атомные державы, например Россия. По сути это такой же реактор, только уменьшений примерно в десять раз, выдающий меньшую мощность, но имеющий все системы, которые есть у большого. Вся сложность заключается в том, чтобы сделать его экономичным. Я полагаю, что в случае с Украиной, где компетенции были утеряны ещё в 2000-х годах — своего уже ничего не выпускалось, а все расходные материалы, топливо и прочее привозилось из России, — произойдёт примерно так: Украину оберут на предмет затрат, но построят референтный блок. На нём набьют шишки, посмотрят, как он работает, затраты, понятно, тоже оплатит Украина. В итоге западные производители получат необходимый опыт, а Украина получит агрегат, который она не будет уметь ни ремонтировать, ни обслуживать, и построить новый такой же не сможет, — отметил эксперт.

Владимир Зеленский в принципе не понимает, о чём он говорит, так как абсолютно не компетентен в обсуждаемом вопросе, полагает политолог Марат Баширов. Трудность Украины заключается в том, что она сама для своей ядерной энергетики не сделала ничего, все её заслуги реально принадлежат специалистам из России, США и Западной Европы.

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— Всё, что произошло с украинской атомной энергетикой, произошло на американские и европейские деньги, именно эти страны создавали новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, в том числе и занимались разработкой. Новые реакторы, которые, может быть, будут строиться, опять же будут создаваться американцами по американским технологиям. Собственно, это даже не соглашение, это декларация намерений, поэтому даже примерную сумму назвать не получается. При этом нельзя забывать, что все украинские АЭС были построены в СССР и снабжаются российским топливом. Они попробовали заменить топливо на американское, но урановые стержни из США обладают другой скоростью химической реакции, поэтому выделяемое тепло не обеспечивало нужной стабильности. Проще говоря, Зеленский, когда говорит о модернизации, оперирует результатами чужой работы, не имея конкретных предложений и, в общем-то, денег. Он не специалист, приехал на юбилей — 35 лет взрыва в Чернобыле, — ему дали бумажку, он и прочитал. А что там написано, ему знать неважно, — сказал Баширов.

Стоит отметить, что у Украины есть объективные проблемы и с действующими атомными реакторами, которые надо решать в ближайшее время, рассказал Алексей Анпилогов. Замена реакторов должна происходить планово, за счёт прибыли с продажи электричества.

— Скажем, в России реакторы чернобыльского типа активно меняют, они уже устаревшие, недавно поменяли пару на Ленинградской АЭС, а до 2035 года заменят вообще все. Так как отрасль самоокупаемая, то проблем с финансированием нет. В Незалежной процесс идёт иначе. Деньги, полученные с продажи электричества, там пускают на зелёную энергетику, солнечные панели и ветряки. При этом у АЭС происходит объективное старение, так называемое нейтронное охрупчивание стали. Все толстенные стенки реакторов работают в плотном нейтронном потоке. В итоге получается такой эффект, что внутри корпуса реактора могут образовываться инертные газы, а оболочка реактора начинает работать как губка. Это накладывает предел длительности эксплуатации. Скажем, два блока на Ровенской АЭС и на Южно-Украинской АЭС нужно будет выводит из строя в ближайшие пять лет, — подчеркнул Анпилогов.

Атомная энергетика Украины находится в катастрофическом недофинансировании. Та часть доходов, которая шла на реконструкцию, ремонт и развитие, исчезает в бюджете. Как следствие, большая часть атомных реакторов дорабатывает последний ресурс, полагает публицист Анатолий Вассерман.

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— Потребление электроэнергии колеблется. Самое заметное — это суточное колебание: днём больше, ночью меньше. Поэтому энергетика и делится на базовую и переменную. Скажем, ГЭС может изменить режим работы за секунды, газовые турбины — за считаные минуты, паровые котлы с турбинами меняют режим до полутора часов, АЭС останавливается и разгоняется в течение нескольких суток. Что происходит, если реактор попытаться остановить за несколько минут, мы 35 лет назад наблюдали на Чернобыльской АЭС. Причин было много, но это ключевая. Ввиду того что значительная часть энергоустановок, способных быстро принимать на себя переменную нагрузку, на Украине на сегодняшний день выведена из строя, частично она накладывается на ядерные реакторы. Последствия этого — аварийные остановки реакторов, которые регулярно случаются в бывшей советской республике. В конечном итоге, скорее всего, кто-то посоветовал Зеленскому этот вариант, объясняя, что разгон и остановка малого ядерного реактора будет занимать меньше времени, однако забыл сказать, что и КПД у малого реактора будет меньше, а следовательно, это обычный популизм, — сказал Вассерман.

Также он добавил, что попытка перехода от нескольких крупных АЭС к большому количеству малых для Украины будет затруднена проблемами контроля и подбора персонала. В украинских условиях это значит чрезвычайное снижение компетенции, а также увеличение вероятности технических сбоев и возможных диверсий.

Существенный момент заключается в том, что обслуживать ещё советские реакторы Украина уже не может, так как разорвала все договоры с Россией, а американские урановые стержни не подходят им технологически.

— Если вы воткнёте американские урановые стержни в советский реактор, то он, скорее всего, не взорвётся, но вы полностью испортите систему энерговыделения. Процесс там примитивный: когда вставляются стержни, начинается разогрев воды до пара, который под высоким давлением крутит турбину — и та вырабатывает электричество. Поэтому нужны либо российские запчасти и топливо, либо новые реакторы, — сказал Марат Баширов.

Вероятность новой катастрофы исключать нельзя, несмотря на то что масштабы нового Чернобыля могут быть сопоставимы с трагедией в Три-Майл-Айленде 1979 года, считает Алексей Анпилогов.

— Тогда в Америке всё обошлось, но чем чёрт не шутит. Люди достаточно халатно относятся к своей работе, так как у них нищенские зарплаты. И вполне вероятна ошибка — не так, чтобы со зла, а просто из-за утраты компетенции. Скажем, голодный человек заснул на посту. Мне кажется, что, скорее всего, просто это дело тихо и мирно умрёт, постепенно все АЭС закроют, как закрыли в своё время Знаменскую станцию в Литве. Украине не нужна атомная энергетика, — полагает эксперт.

Напомним, что и нынешним ядерным наследством украинцы готовы распорядиться специфически: в телеграм-канале Запорожской АЭС написали , что в случае иноземного вторжения на Украину атомные реакторы будут взорваны. Кто будет главным пострадавшим от подобного действия, авторы телеграм-канала не уточнили.

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