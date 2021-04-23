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Посол Польши посетил МИД РФ после высылки дипломатов

Кшиштоф Краевский комментировать свой визит отказался.

23 апреля 2021, 08:53
<p>Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол Польши Кшиштоф Краевский побывал в Министерстве иностранных дел России, сообщает ТАСС.

Дипломат пробыл в здании на Смоленской площади 20 минут и покинул его без комментариев.

Москва ответит Варшаве высылкой пяти польских дипломатов

Москва ответит Варшаве высылкой пяти польских дипломатов

Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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