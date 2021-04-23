Посол Польши посетил МИД РФ после высылки дипломатов

Дипломат пробыл в здании на Смоленской площади 20 минут и покинул его без комментариев.

Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".