Посол Польши посетил МИД РФ после высылки дипломатов
Кшиштоф Краевский комментировать свой визит отказался.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол Польши Кшиштоф Краевский побывал в Министерстве иностранных дел России, сообщает ТАСС.
Дипломат пробыл в здании на Смоленской площади 20 минут и покинул его без комментариев.
Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".
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