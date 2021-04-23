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В Красноярском крае следователи нашли тело пропавшей шестилетней девочки

Наркозависимая мать оставила ребёнка на воспитание подруге, а та вместе со своей родительницей избавилась от девочки.

23 апреля 2021, 08:49

Кадр из видео YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Следователи в Красноярском крае нашли тело шестилетней девочки, которую бросила собственная мать. 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, оставила дочь на попечении своей 42-летней подруги и её 70-летней матери в июле 2020 года. Далее судьбой девочки она не интересовалась и только в марте 2021 года спохватилась и написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.

"Подруга и её мать, допрошенные в рамках следствия, несколько раз меняли свои показания. Они указывали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребёнка, но свою причастность к гибели девочки отрицали, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая, произошедшего в конце сентября 2020 года", — сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Масштабные поиски, организованные вместе с волонтёрами, не дали результатов. Только позднее следователи и криминалисты восстановили картину произошедшего и нашли место, где женщины закопали тело ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Устанавливаются все обстоятельства и роли каждой из женщин в совершённом преступлении.

Ранее Лайф сообщал, что избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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