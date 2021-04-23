Обвиняемую в изнасиловании и убийстве ребёнка на Сахалине пару решили судить в закрытом режиме
Жуткое преступление было совершено летом 2020 года. Как выяснилось, фигурант дела причастен также к другим убийствам и изнасилованиям.
Фото © Sakh.com
Сахалинский областной суд начнёт рассматривать дело в отношении пары, которую обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Следствие завершено, заседание суда будет проходить в закрытом режиме.
По версии регионального СУ СКР, в июле 2020 года обвиняемый и его жена, двигаясь на микроавтобусе из Лугового в Южно-Сахалинск, увидели идущую по обочине дороги без сопровождения взрослых маленькую девочку, обманом заставили её сесть в машину.
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После этого обвиняемые вывезли малышку в лес, где 45-летний мужчина, будучи пьяным, изнасиловал ребёнка, после чего убил и оставил тело у реки. Всё это время 31-летняя жена обвиняемого была рядом.
В результате мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование", "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера", "Похищение человека", "Развратные действия". Его жену обвиняют в похищении ребёнка и подстрекательстве к совершению этих преступлений.
Кроме того, в ходе следствия были собраны доказательства о причастности обвиняемого к убийству гражданина Китая, изнасилованию и убийству жительницы областного центра в 2001 году. А также доказана его причастность к совершению развратных действий и изнасилования в отношении 12-летней девочки в 2018 году.
Лайф рассказывал, что мама убитой девочки желала преступникам самого ужасного и мучительного. Пара до совершения этого убийства жила в подвале многоэтажного дома.
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