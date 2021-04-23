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Вокалиста Rammstein застали за ужином с блондинкой, и это была не Лобода

По словам свидетеля этой встречи, всё было похоже на свидание: певец и его спутница сидели близко друг к другу, улыбались и смеялись.

23 апреля 2021, 02:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lindemann.till/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lindemann.till</a></p>

Фото © Instagram / lindemann.till

Вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в одном из кафе в центре Москвы в сопровождении неизвестной блондинки. Они уединились за столиком с бокалами вина.

Тилль Линдеманн появился в одном из московских кафе в сопровождении неизвестной блондинки. Фото © kp.ru

Тилль Линдеманн появился в одном из московских кафе в сопровождении неизвестной блондинки. Фото © kp.ru

"Линдеманна и сопровождавшую его блондинку, которая говорила по-русски, посадили за самый дальний столик. А на все свободные столы рядом сразу поставили таблички Reserved, чтобы к знаменитому гостю никто не подходил", — рассказал kp.ru очевидец Александр.

По его словам, пара общалась, будто на свидании: сидели близко друг к другу, улыбались и смеялись. Очевидец отмечает, что на деловую встречу этот ужин был совсем не похож.

"Кстати, Тилль всё время был в тёмных очках, но не узнать его было невозможно", — уточнил Александр.

Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Судя по фото, это была явно не Светлана Лобода. О её романе с Линдеманном впервые заговорили в 2017 году. С тех пор пара неоднократно появлялась на публике и даже демонстрировала свои чувства друг к другу. Кроме того, артистка посещает московские концерты музыканта и снимается в его клипах. По слухам, Линдеманн может быть отцом младшей дочери певицы, однако официального подтверждения этому так и не было. Тем не менее из роддома артистку забирал именно он.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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