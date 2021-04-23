Байден планирует почти вдвое повысить налог для богатых американцев

Президент США Джо Байден почти в два раза (до 39,6%) планирует повысить налог на прирост капитала для богатых американцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства.



По данным СМИ, Байден принял такое решение для того, чтобы покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства. Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере $ 1 млн и более составляет 20%.



Данное изменение может повлиять и на тех, кто зарабатывает меньше миллиона долларов, так как новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.

Ранее в США увидели "точку перелома" в экономике страны. Такая ситуация сложилась благодаря вакцинации против ковида, а также мерам поддержки в налогово-бюджетной и кредитно-денежной сферах.

Авторы