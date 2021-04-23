В Иркутской области рухнул собранный местным жителем самодельный самолёт, есть погибшие
Летательный аппарат потерял управление и воткнулся носом в землю во время тестового полёта.
Фото © LIFE
В Иркутской области рухнул собранный местным жителем самодельный самолёт, есть погибшие. Видео © LIFE
Авиационный инцидент произошёл в Черемховском районе Иркутской области. По информации Лайфа, там рухнул самодельный легкомоторный самолёт, который тестировали над полем.
Летательный аппарат потерял управление и воткнулся носом в землю. Известно о гибели двух человек, это мужчины в возрасте 55 и 70 лет. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как в США самолёт рухнул чётко на машину и вспыхнул.
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