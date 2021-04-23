В Иркутской области рухнул собранный местным жителем самодельный самолёт, есть погибшие

Авиационный инцидент произошёл в Черемховском районе Иркутской области. По информации Лайфа, там рухнул самодельный легкомоторный самолёт, который тестировали над полем.

Летательный аппарат потерял управление и воткнулся носом в землю. Известно о гибели двух человек, это мужчины в возрасте 55 и 70 лет. Другие подробности выясняются.