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Российские банки в 2020 году передали коллекторам рекордный объём долгов

В коллекторской ассоциации прогнозируют обновление максимума и по итогам этого года.

23 апреля 2021, 07:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские банки за прошедший год передали коллекторам просроченные долги на общую сумму в 582 миллиарда рублей, что стало историческим максимумом за историю наблюдений с 2013 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), общий объём переданных задолженностей составил 8,4 миллиона ссуд, что на 4,9% больше, чем в 2019 году. При этом была зафиксирована передача и "молодых" долгов с просрочкой до 90 дней. Их доля составила около трети всего портфеля коллекторов.

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В ассоциации считают, что в этом году ей передадут долги на общую сумму до 700 миллиардов рублей. Таким образом не исключено, что исторический максимум будет обновлён ещё раз.

Ранее Лайф писал, что более чем трём тысячам россиян спишут 1,15 миллиарда рублей долгов в рамках внесудебной процедуры банкротства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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