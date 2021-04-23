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В Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

На кадрах с видеорегистратора видно, что ребёнок пересекал дорогу на велосипеде.

23 апреля 2021, 07:27

Фото © LIFE

В Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В городе Чернушке Пермского края автобус сбил ребёнка на пешеходном переходе. Как сообщает телеграм-канал "Пермь № 1", мальчик умер на месте.

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из автомобилей. Как видно на кадрах, ребёнок пересекал дорогу на велосипеде. Возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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