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В Евросоюзе назвали условие для конструктивного диалога с Россией

Там заявили, что РФ якобы сама не заинтересована в нормализации отношений с европейским сообществом.

23 апреля 2021, 07:25

Фото © Pixabay

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и ЕС будет возможен только после выполнения Москвой всех условий Минских соглашений.

"Полное выполнение Минских соглашений остаётся ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России", — сказал он в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, возможен ли между сторонами полноценный диалог по вопросам безопасности.

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По словам Стано, Россия в последние месяцы сама демонстрирует отсутствие желания к конструктивному диалогу с Евросоюзом, а поэтому якобы и не заинтересована в нормализации отношений.

Напомним, ранее глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что отношения ЕС и России пока "не достигли дна", но при этом всё ещё продолжают ухудшаться.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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