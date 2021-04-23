В Евросоюзе назвали условие для конструктивного диалога с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и ЕС будет возможен только после выполнения Москвой всех условий Минских соглашений.

"Полное выполнение Минских соглашений остаётся ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России", — сказал он в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, возможен ли между сторонами полноценный диалог по вопросам безопасности.

По словам Стано, Россия в последние месяцы сама демонстрирует отсутствие желания к конструктивному диалогу с Евросоюзом, а поэтому якобы и не заинтересована в нормализации отношений.

Напомним, ранее глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что отношения ЕС и России пока "не достигли дна", но при этом всё ещё продолжают ухудшаться.

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