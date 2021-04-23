Российские войска начали возвращаться в пункты дислокации после учений
Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, а также осуществляют погрузку на десантные корабли.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Российские войска, которые участвовали во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолёты военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении.
В частности, соединения войск радиационной, химической и биологической защиты, участвовавшие в учениях на полигоне Опук в Крыму, совершили марш на железнодорожную станцию в Феодосии. Именно на этом полигоне прошёл основной этап учений.
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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, военнослужащие продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны, цели проверки были полностью достигнуты.
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