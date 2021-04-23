Медведев заявил о "роковых решениях" США и призвал Вашингтон осознать их цену

Соединённым Штатам следует осознать цену своих "роковых решений", поскольку если ущерб от победы ставит под угрозу существование самого победителя, то это вовсе не является победой. Такую точку зрения высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что за последние годы двусторонние отношения России и США перешли от соперничества к конфронтации, сравнимой с эпохой холодной войны. Он напомнил о торговых санкциях, угрозах с Запада и конфликтном противоборстве. Всё это, добавил Медведев, погружает мировое сообщество в состояние перманентной нестабильности.

"И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела? Таких момента три. Во-первых, осознание цены "рокового решения". Если ущерб от победы будет настолько большим, что поставит вопрос о дальнейшем существовании победителя, то это не победа. Во-вторых, прямая связь. И в-третьих, самое важное — не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы", — написал он в статье для РИА "Новости".