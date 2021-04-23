Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику

Связано это как с внутренними причинами, так и в целом с падением авторитета США в качестве лидера западного мира, пояснил политик.

23 апреля 2021, 06:24
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Штукина</p>

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Соединённые Штаты Америки ушли в нестабильную внешнюю политику, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом, по его мнению, свидетельствует риторика американского лидера Джо Байдена.

"США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент — и в риторике нового президента", — написал он в статье для РИА "Новости".

Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Медведев пояснил, что новая стратегическая реальность, выражающаяся в нестабильности внешнеполитического курса Вашингтона, во многом обусловлена как внутренними причинами, так и снижением влияния США в западном мире.

Как сообщал Лайф, 15 апреля Белый дом обнародовал перечень новых санкций против Москвы. На следующий день МИД РФ представил ответные меры, заявив о высылке десяти американских дипломатов. Вместе с тем послу Джону Салливану было рекомендовано покинуть Россию и улететь в Вашингтон для консультаций, что он позже и сделал. Кроме того, восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе запретили въезд на территорию РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1