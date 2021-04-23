Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику
Связано это как с внутренними причинами, так и в целом с падением авторитета США в качестве лидера западного мира, пояснил политик.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Соединённые Штаты Америки ушли в нестабильную внешнюю политику, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом, по его мнению, свидетельствует риторика американского лидера Джо Байдена.
"США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент — и в риторике нового президента", — написал он в статье для РИА "Новости".
Медведев пояснил, что новая стратегическая реальность, выражающаяся в нестабильности внешнеполитического курса Вашингтона, во многом обусловлена как внутренними причинами, так и снижением влияния США в западном мире.
Как сообщал Лайф, 15 апреля Белый дом обнародовал перечень новых санкций против Москвы. На следующий день МИД РФ представил ответные меры, заявив о высылке десяти американских дипломатов. Вместе с тем послу Джону Салливану было рекомендовано покинуть Россию и улететь в Вашингтон для консультаций, что он позже и сделал. Кроме того, восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе запретили въезд на территорию РФ.
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