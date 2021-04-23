Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику

"США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент — и в риторике нового президента", — написал он в статье для РИА "Новости".