Американский посол в России Салливан прибыл в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан прибыл из Москвы в Вашингтон после рекомендаций ему российской стороны отправиться на родину для консультаций. Дипломат отметил, что с нетерпением ждёт встречи с коллегами из американской администрации.

"Я рад вернуться, я с нетерпением жду того, чтобы повидаться с моей семьёй и встретиться с моими коллегами в администрации", — приводит ТАСС слова посла после возвращения в США.

Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с новой администрацией Джо Байдена, но и встреча с семьёй.

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