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Американский посол в России Салливан прибыл в Вашингтон

В российском МИДе рассчитывают, что проведённые с ним консультации позволят не заводить отношения двух стран в тупик.

23 апреля 2021, 03:54
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посол США в России Джон Салливан прибыл из Москвы в Вашингтон после рекомендаций ему российской стороны отправиться на родину для консультаций. Дипломат отметил, что с нетерпением ждёт встречи с коллегами из американской администрации.

"Я рад вернуться, я с нетерпением жду того, чтобы повидаться с моей семьёй и встретиться с моими коллегами в администрации", — приводит ТАСС слова посла после возвращения в США.

Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

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Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с новой администрацией Джо Байдена, но и встреча с семьёй.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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