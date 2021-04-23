ЦБ отозвал лицензию у "Проинвестбанка"
Как сообщили в регуляторе, банк среди прочего завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели, скрыть реальное финансовое положение.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского "Проинвестбанка", который по величине активов занимал 315-е место в России.
Как сообщили в пресс-службе регулятора, банк занижал величину резервов на случай потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности. Вместе с тем его руководство завышало стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели, скрыть реальное финансовое положение.
Отмечается, что также "Проинвестбанк" нарушал законы, нормативные акты, "в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков".
Теперь в этой кредитной организации назначена временная администрация. "Проинвестбанк" участвует в системе страхования вкладов, поэтому его клиенты могут рассчитывать на возврат суммы до 1,4 миллиона рублей на одного человека.
Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк не видит рисков отключения России от международных платёжных систем.
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