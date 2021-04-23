Врач рассказал о "правиле 90 минут", помогающем просыпаться бодрым
Медик напомнил, что каждую ночь человеческий мозг проходит через несколько циклов сна. Важно их учитывать, чтобы хорошо себя чувствовать утром.
Фото © Pixabay
Недомогание по утрам может быть связано не с ограниченным количеством часов, проведённых в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. Об этом врач Каран Радж рассказал в "Тиктоке".
По словам медика, способ оставаться бодрым заключается в "правиле 90 минут". Радж уточнил, что каждую ночь человеческий мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый из них начинается c периода быстрого сна, который затем переходит в глубокий, после чего возвращается в быстрый.
"Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объясняет врач.
Как заметил Радж, людям следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока человек не дойдёт до времени, в которое им комфортно лечь спать.
Ранее профессор предупредила о смертельной опасности недосыпа. Нехватка сна провоцирует опасные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.
Выбор редакции
Суд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве жены главного нефролога Петербурга
Профессор предупредила о смертельной опасности недосыпа
Мясников рассказал о людях, для которых опасен парацетамол
Длинные майские выходные: Роструд напомнил, сколько они продлятся
Новая уловка мошенников: опять просят код из СМС, но с другой целью
Комментариев: 0