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Врач рассказал о "правиле 90 минут", помогающем просыпаться бодрым

Медик напомнил, что каждую ночь человеческий мозг проходит через несколько циклов сна. Важно их учитывать, чтобы хорошо себя чувствовать утром.

23 апреля 2021, 03:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Недомогание по утрам может быть связано не с ограниченным количеством часов, проведённых в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. Об этом врач Каран Радж рассказал в "Тиктоке".

По словам медика, способ оставаться бодрым заключается в "правиле 90 минут". Радж уточнил, что каждую ночь человеческий мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый из них начинается c периода быстрого сна, который затем переходит в глубокий, после чего возвращается в быстрый.

"Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объясняет врач.

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Как заметил Радж, людям следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока человек не дойдёт до времени, в которое им комфортно лечь спать.

Ранее профессор предупредила о смертельной опасности недосыпа. Нехватка сна провоцирует опасные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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