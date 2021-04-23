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В Приморье взорвался бензовоз — видео

Пожар быстро охватил большую площадь, но его удалось потушить за полчаса. Обошлось без пострадавших.

23 апреля 2021, 03:12

В Приморье взорвался бензовоз. Видео © Соцсети

В Артёме Приморского края пожар уничтожил цистерну топливозаправщика. После взрыва пламя поднялось на десятки метров. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП в соцсетях.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС РФ, пожар случился на территории асфальтового завода, расположенного на улице Уткинской. Сообщение в экстренные службы поступило 23 апреля в 11:20 (18:20 мск). Пожарные были на месте через десять минут, а ещё через 25 минут возгорание было ликвидировано.

Огонь успел охватить площадь в 150 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте ЧП работали 39 спасателей и семь единиц техники.

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А накануне масштабный пожар охватил промышленную зону под Санкт-Петербургом. Там площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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