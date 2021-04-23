Огромную опухоль весом более шести килограммов удалили жительнице Кузбасса. Видео © Instagram / okb_kemerovo

Кемеровские врачи удалили у пациентки огромную опухоль. Наталья несколько лет знала о своём диагнозе, но не обращалась за медицинской помощью. Это привело к разрастанию миомы до таких размеров, что её вес составил шесть с половиной килограммов.

"Миома достигла гигантских размеров. Единственным способом лечения стала объёмная операция с тотальной гистерэктомией, то есть удалением матки", — сообщили медики Кузбасской областной больницы в "Инстаграме".

Врачи подчеркнули, что сохранить орган, когда пациент на десятки лет откладывает визит к врачу, не под силу даже самым квалифицированным специалистам.

"Опыт, современные кровесберегающие технологии, современное оборудование помогли нашим гинекологам спасти жизнь и здоровье женщины", — отметили в больнице.

Ранее Лайф писал, что под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с тремя женщинами. 50-летнему жителю села Бабяково пришлось перенести непростую операцию. Из-за запущенного воспалительного процесса ему пришлось ампутировать часть детородного органа.

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