В США зафиксирована ещё одна смерть после прививки вакциной от Johnson & Johnson
К гибели американки привёл тромбоз. Прямая связь между этим фактом и вакцинацией от коронавируса пока не установлена.
Фото © ТАСС / ZUMA
В США началось расследование причин смерти женщины, привившейся вакциной от коронавируса корпорации Johnson & Johnson. 50-летняя американка получила укол в начале апреля.
Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Орегон, женщина умерла в результате образования тромбов. Прямая связь между развитием тромбоза и вакцинацией пока не установлена. Делом занимаются эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Ранее сообщалось о побочных эффектах после прививок вакциной Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Десятки стран ограничили использование препарата из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название препарата.
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