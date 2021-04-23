В США зафиксирована ещё одна смерть после прививки вакциной от Johnson & Johnson

Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Орегон, женщина умерла в результате образования тромбов. Прямая связь между развитием тромбоза и вакцинацией пока не установлена. Делом занимаются эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.