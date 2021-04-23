Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США зафиксирована ещё одна смерть после прививки вакциной от Johnson & Johnson

К гибели американки привёл тромбоз. Прямая связь между этим фактом и вакцинацией от коронавируса пока не установлена.

23 апреля 2021, 03:38
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

В США началось расследование причин смерти женщины, привившейся вакциной от коронавируса корпорации Johnson & Johnson. 50-летняя американка получила укол в начале апреля.

Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Орегон, женщина умерла в результате образования тромбов. Прямая связь между развитием тромбоза и вакцинацией пока не установлена. Делом занимаются эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В США рекомендовали приостановить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

В США рекомендовали приостановить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

Ранее сообщалось о побочных эффектах после прививок вакциной Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Десятки стран ограничили использование препарата из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название препарата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1