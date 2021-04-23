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Медведев назвал конфликт на востоке Украины искусственно усугублённым

По его мнению, произошло это на фоне ухудшения двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

23 апреля 2021, 06:12
<p>Фото © ТАСС / Юлия Зырянова </p>

Фото © ТАСС / Юлия Зырянова

Вооружённый конфликт в восточном регионе Украины был усугублён искусственным образом. Об этом заявил экс-президент и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обострившиеся в последнее время отношения России и США.

"Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России. — Прим. Лайфа). И тут же началась жёсткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины", — подчеркнул Медведев в своей статье для РИА "Новости".

Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Напомним, в середине апреля Вашингтон обнародовал новый список санкций против Москвы. На следующий день российский МИД представил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну. Кроме того, посол США в Москве Джон Салливан покинул Россию и вернулся в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. На фоне всех этих событий в Кремле заявили, что отношения США и России в данный момент находятся в низшей точке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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