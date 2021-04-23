Медведев назвал конфликт на востоке Украины искусственно усугублённым

Вооружённый конфликт в восточном регионе Украины был усугублён искусственным образом. Об этом заявил экс-президент и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обострившиеся в последнее время отношения России и США.

"Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России. — Прим. Лайфа). И тут же началась жёсткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины", — подчеркнул Медведев в своей статье для РИА "Новости".