Медведев назвал конфликт на востоке Украины искусственно усугублённым
По его мнению, произошло это на фоне ухудшения двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Фото © ТАСС / Юлия Зырянова
Вооружённый конфликт в восточном регионе Украины был усугублён искусственным образом. Об этом заявил экс-президент и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обострившиеся в последнее время отношения России и США.
"Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России. — Прим. Лайфа). И тут же началась жёсткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины", — подчеркнул Медведев в своей статье для РИА "Новости".
Напомним, в середине апреля Вашингтон обнародовал новый список санкций против Москвы. На следующий день российский МИД представил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну. Кроме того, посол США в Москве Джон Салливан покинул Россию и вернулся в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. На фоне всех этих событий в Кремле заявили, что отношения США и России в данный момент находятся в низшей точке.
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