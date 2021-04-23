Истребитель МиГ-31 перехватил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения американского самолёта-разведчика над Тихим океаном. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что неопознанный лайнер был зафиксирован российскими радиолокационными средствами над нейтральными водами океана. Цель двигалась по направлению к границам России. На опознание и перехват был направлен дежурный истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", — сообщили в пресс-службе, отметив, что нарушения российских границ допущено не было.

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