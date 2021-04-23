Истребитель МиГ-31 перехватил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном
Лайнер был идентифицирован как RC-135 ВВС США. Отмечается, что нарушения границ РФ допущено не было.
Фото © VK / Артём Аникеев
Российский истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения американского самолёта-разведчика над Тихим океаном. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Отмечается, что неопознанный лайнер был зафиксирован российскими радиолокационными средствами над нейтральными водами океана. Цель двигалась по направлению к границам России. На опознание и перехват был направлен дежурный истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", — сообщили в пресс-службе, отметив, что нарушения российских границ допущено не было.
В прошлый раз аналогичный случай на Дальнем Востоке был зафиксирован 16 апреля, а несколько дней назад российский истребитель перехватил самолёты базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и Р-8А "Посейдон" ВМС США в небе над Баренцевым морем.
Выбор редакции
"Быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем — видео
Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки — видео
Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику
Медведев назвал конфликт на востоке Украины искусственно усугублённым
Овечкин получил травму в игре с "Айлендерс" и досрочно покинул лёд
Комментариев: 0