Длинные майские выходные: Роструд напомнил, сколько они продлятся
Вопрос о совмещении двух нерабочих периодов обсуждается, но пока решения нет. Неясно, успеют ли его принять до мая.
Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием 1 Мая, а затем ещё одни, связанные с Днём Победы. Об этом напомнили в Роструде.
"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 Мая и 9 Мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили РИА "Новости" в ведомстве.
30 апреля будет сокращённым рабочим днём, поскольку является предпраздничным. Кто трудится в обычном графике, в этот день будет выполнять свои обязанности на час меньше.
Ранее Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. Однако пока не известно, успеют ли их принять в течение оставшейся до мая недели.
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