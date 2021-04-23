Длинные майские выходные: Роструд напомнил, сколько они продлятся

Россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием 1 Мая, а затем ещё одни, связанные с Днём Победы. Об этом напомнили в Роструде.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 Мая и 9 Мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили РИА "Новости" в ведомстве.

30 апреля будет сокращённым рабочим днём, поскольку является предпраздничным. Кто трудится в обычном графике, в этот день будет выполнять свои обязанности на час меньше.

Ранее Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. Однако пока не известно, успеют ли их принять в течение оставшейся до мая недели.

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