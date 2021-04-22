Майские праздники могут продлить: кому и как оплатят работу

Минтруд рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников. Если будет принято положительное решение, то часть сотрудников сможет заработать больше. Лайф выяснил, как будут оплачивать работу в выходные и как изменится начисление зарплаты, если праздники станут длиньше.

Если в Минтруде всё-таки примут решение увеличить майские праздники, то россияне смогут отдохнуть 10 дней подряд. Весенний отдых будет таким же длинным, как и зимний.

— Если это произойдёт, то перевод рабочих дней в выходные серьёзно перевернёт планы жителям страны. Те, кто планировал отдых на три дня, могут продлить его на полторы недели. Впрочем, обычно решения о переводе рабочих дней в выходные принимаются заранее, а не за полторы-две недели до наступления праздников. К тому же финансовые потери государства будут приличными. Один дополнительный выходной день в мае может стоить примерно столько же, сколько и один день в новогодние праздники, — 100–120 миллиардов рублей, — подсчитывает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В то же время вне зависимости от количества выходных дней часть россиян может увеличить свой заработок в праздники. Если человек работает по сменному графику и ему придётся трудиться в выходной, то его оплатят в двойном размере. Правда, это касается только дней самих официальных праздников — 1 и 9 Мая. Такое пояснение делает генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Оплату за остальные дни сотрудники со сменным графиком получат согласно установленному штатному расписанию. Если же человек работает по стандартной пятидневке и ему придётся выйти на смену в праздники, выходные, длинные или короткие, то двойная оплата полагается за каждый такой рабочий день. Таким образом, если сотрудник поработает с первого по третье, то он получит зарплату как за шесть обычных дней.

Кстати, согласно трудовому законодательству, работодатель обязан оплатить труд в выходной как минимум по двойному тарифу. По согласованию сторон сумма выплат может быть больше. Например, за один выходной могут заплатить как за три будних дня.

Анастасия Ускова пояснила, что если на предприятии сотрудничают с самозанятыми, то оплачивать их услуги в двойном размере в праздничные дни не придётся. Взаимоотношения работодателя и сотрудника тут регулируются не трудовым законодательством, а договором гражданско-правового характера. Однако это, конечно, остаётся на усмотрение сторон.

— Если у сотрудника сдельная оплата, то за работу в выходной её должны провести не менее чем по двойным расценкам. Такое же повышение касается и работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам. Прибавка положена за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на этот период приходится часть рабочего дня или смены, то в повышенном размере оплатят только их. Например, если из восьмичасового рабочего дня четыре приходятся на праздник, сотруднику повысят оплату только за эти четыре часа, — рассказал юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

Впрочем, пояснил он, можно выбрать и альтернативный вариант. По желанию сотрудника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

— Пока Минтруд только рассматривает возможность продления майских праздников. Окончательное решение не принято. Но россияне могут получить дополнительные выходные в мае, если работодатели по собственной инициативе предоставят их сотрудникам. Правда, в этом случае уменьшается норма рабочего времени, что может повлечь и снижение заработной платы. Поэтому, если инициатива о предоставлении дополнительных выходных исходит от работодателя, он должен решить вопрос и об их оплате. Для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате, — пояснил Сергей Болотин.

Действительно, нередки случаи, когда работодатели злоупотребляют своими правами. Один из вариантов — отправляют в вынужденные неоплачиваемые отпуска или предоставляют выходные за счёт работника. Другой — просят поработать удалённо. При этом не считая необходимым оплачивать такой труд. Юристы предупреждают, что это незаконно.

— Если вас просят поработать дистанционно, надо иметь в виду, что это такая же работа, как и выход в офис, и она должна оплачиваться по тем же тарифам, что и офисная. То есть как минимум в двойном размере, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист рекомендует не верить руководству на слово. Для того чтобы гарантированно получить дополнительные деньги за работу в праздники, необходимо позаботиться о правильном оформлении всех документов. Тогда можно избежать потенциальных проблем. Не стоит трудиться на основании устной договорённости с руководством. На такой случай должен существовать приказ главы компании.

— В этом документе должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники. При этом, если человек, подписавший такой приказ, без уважительной причины не будет трудиться в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул, — отметил Петр Гусятников.

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