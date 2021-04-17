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Категорий: 18

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

Иногда ради заработка людям приходится идти на вакансии, в которых они мало что понимают. В итоге получаются странные и смешные фейлы, после которых в голове только один вопрос: как эти люди продержались на работе так долго? В подборке ниже — 15 случаев, после которых кого-то точно уволят.

17 апреля 2021, 15:00

Фото © Reddit / onejob

"Изо всех сил стараюсь не злиться. Не получается"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Ну же! Вот же знак рядом стоит..."

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Видимо, маляр был "в слегка" игривом настроении"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Кого-то скоро уволят.

Текст на листке: "Кто, чёрт возьми, из вас принял этот возврат?" Эта модель из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! Мы принимаем возвраты только в течение первых 45 дней! Если вы не уверены, СПРАШИВАЙТЕ!"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Видимо, манекены слишком сложные"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Безопасность прежде всего"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Только что заплатил 2,14 доллара (165 рублей) за полный бак бензина, потому что кто-то забыл, как работают десятичные"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Ваша пицца, сэр"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Бедная Эльза"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Как это вообще произошло?"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Кажется, кураторы в барселонском музее восковых фигур вообще не смотрели фильм "Звёздные войны"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Кажется, кто-то забыл закрыть вагон с кукурузой"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Они разного цвета? Суперсложно"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Просто скажите, как такое вообще возможно? И как это произвели"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

"Кто скажет авторам этого учебника?"

Фото © Reddit / onejob

Фото © Reddit / onejob

Примеры выше — лишь крошечная часть, когда работники не справлялись со своими прямыми обязанностями. Ещё больше — в сабреддите onejob.

Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом

Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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