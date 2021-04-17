15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

"Изо всех сил стараюсь не злиться. Не получается"

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"Ну же! Вот же знак рядом стоит..."

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"Видимо, маляр был "в слегка" игривом настроении"

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"Кого-то скоро уволят.

Текст на листке: "Кто, чёрт возьми, из вас принял этот возврат?" Эта модель из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! Мы принимаем возвраты только в течение первых 45 дней! Если вы не уверены, СПРАШИВАЙТЕ!"

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"Видимо, манекены слишком сложные"

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"Безопасность прежде всего"

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"Только что заплатил 2,14 доллара (165 рублей) за полный бак бензина, потому что кто-то забыл, как работают десятичные"

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"Ваша пицца, сэр"

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"Бедная Эльза"

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"Как это вообще произошло?"

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"Кажется, кураторы в барселонском музее восковых фигур вообще не смотрели фильм "Звёздные войны"

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"Кажется, кто-то забыл закрыть вагон с кукурузой"

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"Они разного цвета? Суперсложно"

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"Просто скажите, как такое вообще возможно? И как это произвели"

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"Кто скажет авторам этого учебника?"

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Примеры выше — лишь крошечная часть, когда работники не справлялись со своими прямыми обязанностями. Ещё больше — в сабреддите onejob.

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