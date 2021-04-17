15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили
Иногда ради заработка людям приходится идти на вакансии, в которых они мало что понимают. В итоге получаются странные и смешные фейлы, после которых в голове только один вопрос: как эти люди продержались на работе так долго? В подборке ниже — 15 случаев, после которых кого-то точно уволят.
"Изо всех сил стараюсь не злиться. Не получается"
"Ну же! Вот же знак рядом стоит..."
"Видимо, маляр был "в слегка" игривом настроении"
"Кого-то скоро уволят.
Текст на листке: "Кто, чёрт возьми, из вас принял этот возврат?" Эта модель из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! Мы принимаем возвраты только в течение первых 45 дней! Если вы не уверены, СПРАШИВАЙТЕ!"
"Видимо, манекены слишком сложные"
"Безопасность прежде всего"
"Только что заплатил 2,14 доллара (165 рублей) за полный бак бензина, потому что кто-то забыл, как работают десятичные"
"Ваша пицца, сэр"
"Бедная Эльза"
"Как это вообще произошло?"
"Кажется, кураторы в барселонском музее восковых фигур вообще не смотрели фильм "Звёздные войны"
"Кажется, кто-то забыл закрыть вагон с кукурузой"
"Они разного цвета? Суперсложно"
"Просто скажите, как такое вообще возможно? И как это произвели"
"Кто скажет авторам этого учебника?"
Примеры выше — лишь крошечная часть, когда работники не справлялись со своими прямыми обязанностями. Ещё больше — в сабреддите onejob.
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