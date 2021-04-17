Девушка купила шикарный б/у пиджак, но душераздирающая записка внутри заставила её ужаснуться

Американка поделилась своей неожиданной находкой в специальной группе на Facebook. Увидев ярко-красный пиджак с цветочной вышивкой на воротнике, она тут же решила купить его себе, о чём уже скоро пожалела. Развернув обновку дома, внутри она заметила душераздирающую записку.

Экономные покупки. Нашла эту прекрасную красную куртку, и в её кармане была прикреплена записка

На приколотом листочке неизвестная написала карандашом: "Похороните меня в этом красном костюме". Судя по тому, что пиджак оказался в магазине, предсмертное желание бывшей владелицы так и не выполнили.

С момента публикации фотографий грустный пост стал вирусным. В комментариях пользователи надеются только на одно — хоть бы старушку похоронили в чём-то по-настоящему чудесном, пишет Mirror.