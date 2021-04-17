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Девушка купила шикарный б/у пиджак, но душераздирающая записка внутри заставила её ужаснуться

Пользовательница Facebook нашла идеальный малиновый пиджак в секонде, но, лишь придя домой, осознала, какую ошибку совершила. И помимо "чужой энергетики" тут проблемы куда больше.

17 апреля 2021, 14:00

Фото © Facebook

Американка поделилась своей неожиданной находкой в специальной группе на Facebook. Увидев ярко-красный пиджак с цветочной вышивкой на воротнике, она тут же решила купить его себе, о чём уже скоро пожалела. Развернув обновку дома, внутри она заметила душераздирающую записку.

Экономные покупки. Нашла эту прекрасную красную куртку, и в её кармане была прикреплена записка

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook

Фото © Facebook

На приколотом листочке неизвестная написала карандашом: "Похороните меня в этом красном костюме". Судя по тому, что пиджак оказался в магазине, предсмертное желание бывшей владелицы так и не выполнили.

С момента публикации фотографий грустный пост стал вирусным. В комментариях пользователи надеются только на одно — хоть бы старушку похоронили в чём-то по-настоящему чудесном, пишет Mirror.

Что ж, мне от этого очень грустно. Либо её скромное желание не было выполнено, либо... надеюсь, она живёт вечно!

Пользователь Facebook

Фото © Facebook

Фото © Facebook

Другие люди заметили, что записка с таким желанием должна быть явно на самом видном месте, а не там, где её нашли авторы поста. А кто-то понадеялся, что покупатели найдут семью бывшей владелицы, чтобы передать любимый пиджак. Зачем и кому он может теперь понадобиться — не уточняется.

Вероятно, ей следовало прикрепить записку в более очевидном месте. Решить, во что одеть любимого человека на похороны, так сложно и эмоционально. Уверен, что её семья сделала бы это, если бы записка не была запрятана

Пользователь Facebook

Надо было приколоть её на внешней стороне жакета!

Пользователь Facebook

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Так много вопросов и так мало ответов. 10 самых жутких товаров, найденных в магазинах по всему миру

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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