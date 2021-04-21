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С 1 мая регулировать стоимость бензина будут по-новому: что произойдёт с ценниками на заправках

21 апреля 2021, 21:40

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

С 1 мая будет скорректирован механизм демпфера. Его параметры согласовали Минфин и Минэнерго. При этом именно с конца весны начинается сезонное увеличение спроса на топливо. Оно может подстегнуть и без того немалый рост цен на бензин, стабильно дорожавший с начала года. Поможет ли новый демпфер избежать серьёзного повышения цен? К чему нужно готовиться в мае?

Минфин и Минэнерго сделали совместное заявление о том, что они согласовали параметры демпфера. Законопроект с соответствующими поправками в Налоговый кодекс внесён на рассмотрение в правительство. Ведомства решили изменить демпфер из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. В итоге объём компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Специалисты министерств считают, что это позволит улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции.

Цены на топливо в России и их рост уже давно ушли из экономической плоскости в социально-политическую. О возможном росте цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции топливный союз предупреждал ещё в марте. По оценкам экспертов, годовой рост цен может достигнуть 14%. С начала года топливо уже подорожало на 1,5–4% в зависимости от марки. Учитывая, что май традиционно является сезоном высокого спроса на горючее, роста цен в этом месяце точно следует ожидать. Ранее, в 2020 году, повышение стоимости топлива в мае составило не более 0,5%. Но это было связано с пандемией и локдауном по всей стране, а также с ограничением в передвижениях людей между регионами, — рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

По его словам, даже если цена будет ограничена законами и нормативными актами, рынок отыграет эту ситуацию чуть позже. Впрочем, положение на топливном рынке сейчас складывается неоднозначное.

Изменение механизма демпфера как раз направлено на недопущение роста цен на топливо внутри страны. Для этого необходимо поддержать отрасль, пересмотрев старые правила, которые требуют корректировки в кризис. Из-за пандемии стоимость энергоносителей постоянно меняется на мировом рынке, оказывая влияние и на российские торговые площадки. Соответственно, изменение правил поможет нефтяникам сделать условия поставок более гибкими, — считает аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

Он отметил, что сейчас ведутся посевные работы. При этом постепенно наращивается добыча нефти, ограниченная ранее решением стран ОПЕК+, куда входит и Россия. Из-за сезонного фактора нашей стране разрешили увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки в апреле. В то время как остальные страны картеля сдерживали рост добычи.

По мнению Дениса Бадьянова, майское нововведение позволит сократить темпы роста стоимости топлива в оптовом звене. Следом скорректируется цена на АЗС. Также внутри страны увеличиваются нормы добычи сырья, что поможет не допустить недостатка бензина и солярки для покупателей в период высокого весеннего спроса.

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Законопроект предполагает, что стоимость бензина снизится на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года. Что касается розничных цен, то бензин марки АИ-92 будет торговаться в диапазоне 44,8–45,3 рубля за литр, дизельное топливо — 49,2–50,0 за литр в зависимости от региона, — прогнозирует Денис Бадьянов.

С 1 мая рост стоимости топлива на внутреннем рынке должен остановиться. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, новый демпфер приведёт к тому, что цены в оптовом звене не будут расти опережающими темпами, а значит, стабилизируется обстановка и в рознице.

Для топливного рынка РФ это означает, что сейчас рост цен на бензин и дизель при одновременном падении доходов населения может привести к резкому сокращению спроса. Такая ситуация окажет негативное влияние на бизнес АЗС и производителей нефтепродуктов. Поэтому государство стремится сократить темп роста цен, чтобы негативных последствий как для отрасли, так и для граждан не произошло, — заключил Артём Деев.

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Есть и ещё один фактор, который влияет на цены, — это инфляция. Стоимость бензина будет меняться в её пределах. Об этом говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, стоимость топлива будет в некоторой степени зависеть и от мировых котировок на нефть. Для этого и прорабатывался новый демпферный механизм, согласно которому нефтяники получат 42 миллиарда рублей из бюджета на сдерживание цен на внутреннем рынке.

Николай Переславский считает, что ждать какого-то глобального повышения цен в течение мая не стоит. По его подсчётам, оно составит не более 0,5%.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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