С 1 мая регулировать стоимость бензина будут по-новому: что произойдёт с ценниками на заправках

С 1 мая будет скорректирован механизм демпфера. Его параметры согласовали Минфин и Минэнерго. При этом именно с конца весны начинается сезонное увеличение спроса на топливо. Оно может подстегнуть и без того немалый рост цен на бензин, стабильно дорожавший с начала года. Поможет ли новый демпфер избежать серьёзного повышения цен? К чему нужно готовиться в мае?

Минфин и Минэнерго сделали совместное заявление о том, что они согласовали параметры демпфера. Законопроект с соответствующими поправками в Налоговый кодекс внесён на рассмотрение в правительство. Ведомства решили изменить демпфер из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. В итоге объём компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Специалисты министерств считают, что это позволит улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции.

— Цены на топливо в России и их рост уже давно ушли из экономической плоскости в социально-политическую. О возможном росте цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции топливный союз предупреждал ещё в марте. По оценкам экспертов, годовой рост цен может достигнуть 14%. С начала года топливо уже подорожало на 1,5–4% в зависимости от марки. Учитывая, что май традиционно является сезоном высокого спроса на горючее, роста цен в этом месяце точно следует ожидать. Ранее, в 2020 году, повышение стоимости топлива в мае составило не более 0,5%. Но это было связано с пандемией и локдауном по всей стране, а также с ограничением в передвижениях людей между регионами, — рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

По его словам, даже если цена будет ограничена законами и нормативными актами, рынок отыграет эту ситуацию чуть позже. Впрочем, положение на топливном рынке сейчас складывается неоднозначное.

— Изменение механизма демпфера как раз направлено на недопущение роста цен на топливо внутри страны. Для этого необходимо поддержать отрасль, пересмотрев старые правила, которые требуют корректировки в кризис. Из-за пандемии стоимость энергоносителей постоянно меняется на мировом рынке, оказывая влияние и на российские торговые площадки. Соответственно, изменение правил поможет нефтяникам сделать условия поставок более гибкими, — считает аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

Он отметил, что сейчас ведутся посевные работы. При этом постепенно наращивается добыча нефти, ограниченная ранее решением стран ОПЕК+, куда входит и Россия. Из-за сезонного фактора нашей стране разрешили увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки в апреле. В то время как остальные страны картеля сдерживали рост добычи.

По мнению Дениса Бадьянова, майское нововведение позволит сократить темпы роста стоимости топлива в оптовом звене. Следом скорректируется цена на АЗС. Также внутри страны увеличиваются нормы добычи сырья, что поможет не допустить недостатка бензина и солярки для покупателей в период высокого весеннего спроса.

— Законопроект предполагает, что стоимость бензина снизится на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года. Что касается розничных цен, то бензин марки АИ-92 будет торговаться в диапазоне 44,8–45,3 рубля за литр, дизельное топливо — 49,2–50,0 за литр в зависимости от региона, — прогнозирует Денис Бадьянов.

С 1 мая рост стоимости топлива на внутреннем рынке должен остановиться. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, новый демпфер приведёт к тому, что цены в оптовом звене не будут расти опережающими темпами, а значит, стабилизируется обстановка и в рознице.

— Для топливного рынка РФ это означает, что сейчас рост цен на бензин и дизель при одновременном падении доходов населения может привести к резкому сокращению спроса. Такая ситуация окажет негативное влияние на бизнес АЗС и производителей нефтепродуктов. Поэтому государство стремится сократить темп роста цен, чтобы негативных последствий как для отрасли, так и для граждан не произошло, — заключил Артём Деев.

Есть и ещё один фактор, который влияет на цены, — это инфляция. Стоимость бензина будет меняться в её пределах. Об этом говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, стоимость топлива будет в некоторой степени зависеть и от мировых котировок на нефть. Для этого и прорабатывался новый демпферный механизм, согласно которому нефтяники получат 42 миллиарда рублей из бюджета на сдерживание цен на внутреннем рынке.

Николай Переславский считает, что ждать какого-то глобального повышения цен в течение мая не стоит. По его подсчётам, оно составит не более 0,5%.

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