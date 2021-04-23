Мясников рассказал о людях, для которых опасен парацетамол

Парацетамол может быть опасен для некоторых категорий людей. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что противопоказаниями для принятия этого средства являются похмелье и различные проблемы с печенью.

"Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем. Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Также опасна и передозировка препарата. Границей можно считать три грамма медикамента. При употреблении четырёх может случиться токсическое поражение печени.

Ранее Лайф рассказывал, что признаки интоксикации парацетамолом — тошнота и рвота. Обычно они появляются в первые часа два.

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