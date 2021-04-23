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Мясников рассказал о людях, для которых опасен парацетамол

Так, это распространённое лекарство нельзя пить при похмелье и хронических болезнях печени. Опасна и передозировка препарата.

23 апреля 2021, 04:02
<p>Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Парацетамол может быть опасен для некоторых категорий людей. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что противопоказаниями для принятия этого средства являются похмелье и различные проблемы с печенью.

"Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем. Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Также опасна и передозировка препарата. Границей можно считать три грамма медикамента. При употреблении четырёх может случиться токсическое поражение печени.

Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно

Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно

Ранее Лайф рассказывал, что признаки интоксикации парацетамолом — тошнота и рвота. Обычно они появляются в первые часа два.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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