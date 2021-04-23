Новая уловка мошенников: опять просят код из СМС, но с другой целью

Мошенники придумывают всё новые способы обмана граждан, теперь они начали присылать россиянам сообщения с кодом для регистрации счёта юридического лица или индивидуального предпринимателя в банке. Об этом сообщают "Известия". По данным издания, при звонке злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности одного из российских банков и заявляют о попытке несанкционированного перевода, для отмены которого необходимо назвать код из СМС, отправленного во время разговора с номера 900. В полученном сообщении содержатся цифры, подтверждающие "регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц Сбера", а не в личном кабинете клиента, как обычно.

Представители банка пояснили изданию, что на их сайте есть раздел, где ИП или юрлицо могут подать заявку на открытие расчётного счета. Без кода, указанного в СМС, завершить регистрацию невозможно. После этого на сайте необходимо заполнить информацию об организации (в том числе ИНН), выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку и на последнем этапе фирма получит реквизиты счёта, рассказали в кредитной организации.

Кроме того, в Сбере добавили, что гражданину, который намерен открыть расчётный счет, в любом случае придётся лично встретиться с представителем банка для предоставления документов и подтверждения личности.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, их компания фиксировала подобную схему обмана населения. Мошенники рассчитывают таким образом вызвать доверие жертвы, доказав, что звонит действительно сотрудник банка. По мнению Голованова, такие уведомления могут приходить, если любой пользователь Интернета попробует зарегистрировать на сайте банка какой-нибудь номер телефона. В свою очередь, руководитель отдела информационной безопасности "Сёрчинформ" Алексей Дрозд рассказал, что, получив код из сообщения, преступник может совершить ряд финансовых действий, в том числе оформить на человека кредит.

Ранее россиянам раскрыли истинную причину звонков "бесплатных юристов". Их цель в большинстве случаев — это получить с "клиента" деньги.

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