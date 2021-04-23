Ужесточённый закон о домашнем насилии внесут в Госдуму в ближайшие месяцы

Поправки усиливают наказание для тех, кто поднимает руку на домочадцев не в первый раз: им будет сложнее уйти от ответственности.

В течение шести месяцев Минюст внесёт на рассмотрение в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Новые нормы правительство обязал разработать Конституционный суд. Он признал статью 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) не соответствующей основному закону страны.

"Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость", — говорится в постановлении.

Как сообщает издание, на ужесточение наказания за домашнее насилие фракции нижней палаты парламента отреагировали неоднозначно. Так, зампред ЛДПР Ярослав Нилов считает, что усиление наказания ничего не изменит.

"Тут нужно садиться за стол переговоров и без обвинений выйти на компромиссное решение. Тут должны быть и профилактика, и работа психологов, и социальная реклама", — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что никакого ужесточения этих норм не требуется. По его мнению, разборки в семьях связаны с низким уровнем жизни населения.

"Если это изменить, то насилия будет меньше. Наказаниями не воспитаешь и побои не искоренишь, неслучайно есть мнение, что наша исправительная система ещё никого не исправила", — заметил депутат.