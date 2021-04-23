Депутат предложил упростить покупку недвижимости за маткапитал
Сейчас семья может воспользоваться этими средствами для покупки жилья только через три года после рождения ребёнка, если речь не идёт об ипотеке.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в Минтруд предложение упростить процедуру покупки недвижимости за маткапитал. Народный избранник считает необходимым отменить временные ограничения на использование этих денег в случае, когда жильё приобретают без ипотеки.
"В целях поддержки молодых семей с детьми прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка", — приводит RT текст письма.
Сейчас использование средств материнского капитала с целью приобретения жилья сразу после рождения ребёнка возможно лишь в случае приобретения ипотечного кредита. Для того чтобы добавить их к личным средствам и обойтись без кредита, необходимо ждать три года.
Ранее Лайф сообщал, что правительство может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. Речь вновь может идти о субсидировании. В то же время эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.
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