Депутат предложил упростить покупку недвижимости за маткапитал

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в Минтруд предложение упростить процедуру покупки недвижимости за маткапитал. Народный избранник считает необходимым отменить временные ограничения на использование этих денег в случае, когда жильё приобретают без ипотеки.

"В целях поддержки молодых семей с детьми прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка", — приводит RT текст письма.

Сейчас использование средств материнского капитала с целью приобретения жилья сразу после рождения ребёнка возможно лишь в случае приобретения ипотечного кредита. Для того чтобы добавить их к личным средствам и обойтись без кредита, необходимо ждать три года.

Ранее Лайф сообщал, что правительство может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. Речь вновь может идти о субсидировании. В то же время эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.

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