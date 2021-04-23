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Депутат предложил упростить покупку недвижимости за маткапитал

Сейчас семья может воспользоваться этими средствами для покупки жилья только через три года после рождения ребёнка, если речь не идёт об ипотеке.

23 апреля 2021, 04:57
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в Минтруд предложение упростить процедуру покупки недвижимости за маткапитал. Народный избранник считает необходимым отменить временные ограничения на использование этих денег в случае, когда жильё приобретают без ипотеки.

"В целях поддержки молодых семей с детьми прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка", — приводит RT текст письма.

Сейчас использование средств материнского капитала с целью приобретения жилья сразу после рождения ребёнка возможно лишь в случае приобретения ипотечного кредита. Для того чтобы добавить их к личным средствам и обойтись без кредита, необходимо ждать три года.

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Ранее Лайф сообщал, что правительство может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. Речь вновь может идти о субсидировании. В то же время эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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