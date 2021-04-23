Овечкин получил травму в игре с "Айлендерс" и досрочно покинул лёд
А его соотечественник Евгений Кузнецов в послематчевых буллитах добыл выездную победу для "столичных".
Фото © NHL
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшем в Нью-Йорке, местный клуб "Айлендерс" по буллитам уступил "Вашингтон Кэпиталз" — 0:1.
За шесьдесят минут основного времени игры и дополнительную пятиминутку соперники нанесли на двоих 54 броска в створ ворот, однако со всеми зарядами полевых хоккеистов отлично справились два русских парня — голкипер "Айлендерс" Семён Варламов, для которого этот "сухарь" — уже пятый в нынешнем сезоне, и вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов, засушивший вторую игру регулярки. Неудивительно, что по окончании матча оба вратаря стали главными его звёздами: Самсонов — первой, а Варламов — второй.
SAMMY SAVES!— Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2021
2️⃣6️⃣ of 'em for his second shutout of the season pic.twitter.com/BhPxgeCq16
В послематчевых бросках по разу свои попытки реализовали нападающий хозяев Энтони Бовилье и форвард гостей Никлас Бэкстрём. Победным же для "Вашингтона" стал буллит в исполнении российского нападающего Евгения Кузнецова, получившего за него статус третьей звезды встречи.
𝙨𝙢𝙤𝙤𝙩𝙝 pic.twitter.com/eoVM3hblAj— Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2021
Отметим, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в конце третьего периода получил повреждение и в игре больше участия не принимал. Однако эта неприятность не помешала Ови после серии буллитов выйти на лёд, чтобы поздравить своих партнёров с успехом.
Победа позволила "Вашингтону" сохранить за собой первую строчку в Восточном дивизионе (64 балла). Совсем рядом со столичным клубом, отставая на одно очко, расположились "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Замыкает четвёрку лучших на Востоке "Бостон Брюинз": в активе "мишек" — 60 набранных баллов.
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Айлендерс" — "Вашингтон" — 0:1 Б (0:0; 0:0; 0:0; 0:0; 1:2)
- "Баффало" — "Бостон" — 1:5 (0:1; 1:1; 0:3)
- "Рейнджерс" — "Филадельфия" — 2:3 (1:0; 0:1; 1:2)
- "Тампа-Бэй" — "Коламбус" — 3:1 (0:1; 1:0; 2:0)
- "Флорида" — "Каролина" — 2:4 (1:0; 0:3; 1:1)
- "Детройт" — "Даллас" — 7:3 (3:0; 1:2; 3:1)
- "Сент-Луис" — "Колорадо" — 2:4 (1:1; 0:1; 1:2)
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