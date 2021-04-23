Чехия заявила, что не планирует сокращать штат генконсульств в России

Численность сотрудников генконсульств России и Чехии в обеих странах не изменится, несмотря на обострившиеся в последние дни отношения. Об этом сообщил новый глава МИД Чешской Республики Якуб Кулганек.

"Пока это не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]", — рассказал он в беседе с изданием Blesk.

Министр добавил, что в столицах двух стран останется по 32 сотрудника посольств, семь из которых — дипломаты, а 25 — административный персонал.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

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