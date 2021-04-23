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Составлен топ-5 популярных книжных новинок за последний год

Первое место по популярности заняло "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина. А вот без учёта конкретных произведений россияне о классике помнят. Любимыми поэтами они назвали Александра Пушкина и Сергея Есенина.

23 апреля 2021, 07:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Классические произведения не вошли в рейтинг популярных книжных новинок за последний год у пользователей поиска "Яндекса". Компания приурочила соответствующий опрос ко Всемирному дню книг, который отмечается 23 апреля. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Так, выяснилось, что россияне чаще читают детективы, фантастические и приключенческие произведения. Меньше их интересуют любовные романы, боевики и бизнес-литература. Первые три места по популярности в поиске заняли "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Тревожные люди" Фредрика Бакмана и "Исповедь узницы подземелья" Кати Мартыновой. В первую пятёрку также вошли "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной и "Просто Маса" Бориса Акунина.

А вот без учёта конкретных произведений россияне о классике помнят. Любимыми поэтами они назвали Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Любимыми писателями признаны Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский и Стивен Кинг.

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Также опрос показал, что россияне больше любят читать бумажные книги, чем электронные. Чаще они читают вечером или ночью (74%) в будние дни (58%). Книги в основном приобретают в магазинах или скачивают в Интернете, в библиотеку ходят редко.

Ранее Лайф рассказывал о советах психолога, какие книги лучше подойдут для детского чтения.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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