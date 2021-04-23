Медведев объяснил суть слов США о том, что "Россия заплатит цену"
Он считает, что, кроме как в тупик, данная риторика ни к чему не приведёт, особенно если такие слова повторять как мантру.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Заявление США о том, что Россия "заплатит цену", приведёт страну в тупик, а повторение этой "мантры" ничего хорошего не сулит. Такую точку зрения озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведёт прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", — говорится в статье Медведева для РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул страну и посол США в Москве Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций с правительством.
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