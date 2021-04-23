Москвич выстрелил в лицо депутату из газового пистолета

В полицию Москвы обратился муниципальный депутат района Печатники Олег Ананьев и сообщил, что в него выстрелили из газового пистолета. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился, когда парламентарий обходил местных жителей и пожаловал в одну из квартир. В жилище у подозреваемого в стрельбе по депутату Вадима У. полицейские нашли гранату (типа РГД-5) и пистолет Макарова (ПМ). Также выяснилось, что 40-летний мужчина был ранее судим по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. На данный момент он имеет удостоверение частного охранника.