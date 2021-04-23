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Москвич выстрелил в лицо депутату из газового пистолета

В квартире у подозреваемого нашли гранату РГД-5 и пистолет Макарова, также мужчина оказался ранее судим.

23 апреля 2021, 07:45
<p>Депутат Олег Ананьев. Фото © Сайт <a href="http://vmo-pechatniki.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Муниципальный округ Печатники в Москве</a></p>

Депутат Олег Ананьев. Фото © Сайт Муниципальный округ Печатники в Москве

В полицию Москвы обратился муниципальный депутат района Печатники Олег Ананьев и сообщил, что в него выстрелили из газового пистолета. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился, когда парламентарий обходил местных жителей и пожаловал в одну из квартир. В жилище у подозреваемого в стрельбе по депутату Вадима У. полицейские нашли гранату (типа РГД-5) и пистолет Макарова (ПМ). Также выяснилось, что 40-летний мужчина был ранее судим по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. На данный момент он имеет удостоверение частного охранника.

В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке

В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области неизвестный выстрелил в шею десятилетнему ребёнку. Мальчика доставили в петербургскую больницу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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