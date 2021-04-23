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В офисе Зеленского пообещали рассмотреть предложение Путина о встрече в Москве

Ранее российский лидер предложил украинскому коллеге обсудить двусторонние отношения.

23 апреля 2021, 07:38
<p>Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение президента России Владимира Путина о встрече в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

"Реакция главы государства обязательно будет", — приводит её слова агентство "Укринформ".

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

После этого главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения. Однако советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров с ДНР и ЛНР.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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