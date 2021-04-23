В Европарламенте потребовали от Чехии доказательства по обвинениям против России

"Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы", — цитирует её слова РИА "Новости".