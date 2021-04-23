В Европарламенте потребовали от Чехии доказательства по обвинениям против России
Там отметили, что двум странам необходимо отказаться от негативной риторики и приступить к нормализации отношений.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Чешским спецслужбам нужно немедленно представить доказательства причастности России к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Об этом заявила депутат от республики в Европарламенте Катержина Конечна.
"Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы", — цитирует её слова РИА "Новости".
По мнению Конечны, Москве и Праге стоит прекратить недружественную риторику и перейти к конструктивному диалогу для стабилизации отношений.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.
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