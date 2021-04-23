В России за сутки выявили 8840 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9407 человек", — говорится в сообщении.

Лидируют по новым заболевшим: Москва (2502), Санкт-Петербург (694), Московская (609), Ростовская (238) и Нижегородская (194) области.

Всего в РФ выявлено 4 744 961 случай коронавируса. Умер 107 501 пациент, выздоровело 4 371 214 человек.

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