В России за сутки выявили 8840 новых случаев ковида
Умерло за последние 24 часа 398 пациентов, выздоровело 9407 человек.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
За сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9407 человек", — говорится в сообщении.
Лидируют по новым заболевшим: Москва (2502), Санкт-Петербург (694), Московская (609), Ростовская (238) и Нижегородская (194) области.
Всего в РФ выявлено 4 744 961 случай коронавируса. Умер 107 501 пациент, выздоровело 4 371 214 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.
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