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В России за сутки выявили 8840 новых случаев ковида

Умерло за последние 24 часа 398 пациентов, выздоровело 9407 человек.

23 апреля 2021, 08:12
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

За сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9407 человек", — говорится в сообщении.

Дважды мутировавший индийский коронавирус в России не найден, но есть другие варианты

Дважды мутировавший индийский коронавирус в России не найден, но есть другие варианты

Лидируют по новым заболевшим: Москва (2502), Санкт-Петербург (694), Московская (609), Ростовская (238) и Нижегородская (194) области.

Всего в РФ выявлено 4 744 961 случай коронавируса. Умер 107 501 пациент, выздоровело 4 371 214 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.


Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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