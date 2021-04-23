Загадочно пропавшую школьницу нашли в чужой стране, но она не помнит своего имени и не узнаёт родных
Загадочная и пугающая история произошла с 16-летней жительницей немецкого городка Целле, которая исчезла 22 марта. Утром у девушки были занятия в школе, которые проходили онлайн из-за пандемии. Но в полдень младший брат заметил, что сестра ушла из дома без ключей, бумажника и телефона.
Все усилия были брошены на поиски пропавшей школьницы. Но с помощью собак-ищеек удалось установить только, что она заходила в торговый центр. На этом её след обрывался и в течение следующих двух недель дело никак не продвигалось. Правоохранители предполагали, что на девушку могли напасть и похитить, пишет The Sun.
На самом деле школьницу нашли на следующий день после пропажи, только более чем в 800 километрах от дома в другой стране. Она в беспамятстве бродила по улицам Парижа, прося о помощи. И прохожие отвели её к правоохранителям, где она назвала другое имя. Поэтому никто даже не подумал, что это та самая пропавшая ученица.
Фото © Twitter / MailOnline
Только когда один из стражей порядка увидел её на фото в соцсетях, он сопоставил, что это одна и та же девушка. Во Францию сразу же отправился её отец Томас О. Однако дочка не узнала его и даже не помнила, как оказалась в Париже. Девушку отвезли в Германию, где она находится под надзором врачей, которым предстоит выяснить, с чем связана потеря памяти. Медики предполагают, что причиной могло стать скрытое психическое расстройство, а отец винит во всём изоляцию из-за пандемии. Сейчас родственников к школьнице не пускают.
Она была примерной ученицей. Но, возможно, мозг переключился в какой-то защитный режим.
Выбор редакции
На месте пропажи подлодки ВМС Индонезии у берегов Бали обнаружили масляное пятно
Девушка оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой её ноги покрылись язвами
Найдена страшная переписка отца и мачехи, которые издевались над 5-летней дочкой, пока та не умерла
Песков: Заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников
Комментариев: 0