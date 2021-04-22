Найдена страшная переписка отца и мачехи, которые издевались над 5-летней дочкой, пока та не умерла

Когда обессиленную малышку доставили в больницу с инфекцией, на теле у неё обнаружили более 130 шрамов, ран и язв, из-за которых развился сепсис. В итоге маленькая пациентка скончалась в медучреждении.

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В ходе расследования правоохранители обнаружили жуткую переписку, которую вели муж и жена, отмечает SCMP. Мачеха заявляла, что готова лишить падчерицу жизни, а отец поддерживал её в этом решении. Также женщина писала своей подруге, что не может выносить звуки голоса девочки. "Когда я вижу раны, я не могу этого вынести. Но как только ребёнок начинает говорить, шуметь, ныть, я испытываю такую сильную ненависть", — жаловалась мачеха, отмечая, что, когда она остаётся с падчерицей, ей "хочется умереть".

Мачеха девочки: "Я близка к тому, чтобы её убить". Отец: "Сделай это, она испытывает твоё терпение" Из переписки

Беззащитной малышке никто не пришёл на помощь, и весь ужас происходящего она отразила на страшном рисунке, который не заметили вовремя. Девочка, будучи в детском саду, изобразила дом с окровавленными полом, потолком и стенами, где стоит взрослый человек с вытянутыми руками.

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Отца и мачеху приговорили к пожизненному заключению. Родная дочка женщины, которая была невольной свидетельницей зверств, рассказала, что последними словами девочки была фраза: "Мне очень страшно".

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