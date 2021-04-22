Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Найдена страшная переписка отца и мачехи, которые издевались над 5-летней дочкой, пока та не умерла

29-летнего отца и 30-летнюю мачеху из Гонконга, Китай, признали виновными в убийстве пятилетней дочки. Изверги несколько лет истязали девочку и её старшего брата, жестоко избивали и морили голодом.

22 апреля 2021, 14:12

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin, Twitter / insight_co_kr

Когда обессиленную малышку доставили в больницу с инфекцией, на теле у неё обнаружили более 130 шрамов, ран и язв, из-за которых развился сепсис. В итоге маленькая пациентка скончалась в медучреждении.

Фото © Sin Chew Daily

Фото © Sin Chew Daily

В ходе расследования правоохранители обнаружили жуткую переписку, которую вели муж и жена, отмечает SCMP. Мачеха заявляла, что готова лишить падчерицу жизни, а отец поддерживал её в этом решении. Также женщина писала своей подруге, что не может выносить звуки голоса девочки. "Когда я вижу раны, я не могу этого вынести. Но как только ребёнок начинает говорить, шуметь, ныть, я испытываю такую сильную ненависть", — жаловалась мачеха, отмечая, что, когда она остаётся с падчерицей, ей "хочется умереть".

Мачеха девочки: "Я близка к тому, чтобы её убить".

Отец: "Сделай это, она испытывает твоё терпение"

Из переписки

Фото © Sin Chew Daily, Twitter / insight_co_kr

Фото © Sin Chew Daily, Twitter / insight_co_kr

Беззащитной малышке никто не пришёл на помощь, и весь ужас происходящего она отразила на страшном рисунке, который не заметили вовремя. Девочка, будучи в детском саду, изобразила дом с окровавленными полом, потолком и стенами, где стоит взрослый человек с вытянутыми руками.

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin

Отца и мачеху приговорили к пожизненному заключению. Родная дочка женщины, которая была невольной свидетельницей зверств, рассказала, что последними словами девочки была фраза: "Мне очень страшно".

Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В центре Москвы горит жилая пятиэтажка — видео

вчера в 19:00

"Статья за схожесть с преступником": подсудимый хотел свести счёты с жизнью, доказывая невиновность

9 апреля, 15:26

Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

сегодня в 12:47

В Петербурге у фигуранта дела о перекрытии дорог нашли подпольную майнинговую ферму

сегодня в 15:00

Блогерша Стужук, полгода назад похоронившая экс-мужа, снялась в эротической фотосессии для Playboy

сегодня в 14:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1